ФЛП третий день продолжают протест под Радой

На митинг собрались несколько десятков человек.

Фото: Анна Стешенко

Под зданием Верховной Рады в Киеве третий день идет митинг предпринимателей. Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу в этом году.

Сейчас с флагами и баннерами под Радой собралось несколько десятков человек. Об этом с места происшествия сообщают корреспонденты LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

ФЛПы вышли на очередной протест утром 25 января.

Сначала митинг был мирным, однако около 15:00, когда нардепы завершали пленарную работу, начались столкновения.

Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики сопротивлялись. В результате столкновений 18 правоохранителей получили телесные повреждения, в частности переломы, черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Что касается участников акции, то известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью. Одна из женщин, находившаяся в толпе митингующих, получила перелом предплечья и трех ребер.

Самых активных нарушителей – 63 человека – задержали. Из них ФЛП оказались 38 человек, еще пятеро были ими, но прекратили деятельность, другие предпринимателями не были. Всех задержанных уже отпустили.

По фактам происшествий возле Верховной Рады Украины следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также после сообщения об оцеплении митингующими съемочной группы телеканала открыли производство за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

На следующий день у здания парламента еще до начала заседания правоохранители установили забор. Участников митинга было гораздо меньше, чем 25 января.

Представители депутатских фракций и групп Верховной Рады договорились создать постановление об отсрочке штрафов для ФЛП. Предусматривается 10% штраф, если ФЛП зарегистрировался до 1 марта. Наказание за неработающие РРО предлагают отменить.

ФЛП должны использовать РРО (кассовые аппараты) с 1 января 2022 года.