"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе

Заявления по поводу ревизии в "нормандском формате" вызывают беспокойство.

"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе
Фото: www.kmu.gov.ua

Глава комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, народный депутат фракции "ЕС" Инна Климпуш-Цинцадзе считает, что Украину принуждают выполнить политическую часть Минских договоренностей.

Об этом народная депутат заявила журналистам в кулуарах парламента, комментируя встречу советников лидеров "нормандской четверки".

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что заявления по ревизии и аудиту в "нормандском формате" вызывают беспокойство.

"Насторожил тот факт, что речь шла о ревизии, аудите и так далее. Мы в этом не нуждаемся, потому что имели к этому подход, который вчера не прозвучал от представителя Украины. О том, что безопасность – прежде всего. И у меня есть ощущение, что в этих переговорах речь идет о выполнении политической части Минска. По-моему, это недопустимо", – пояснила депутат.

Как подчеркнула Климпуш-Цинцадзе, пока вообще неизвестно, о чем именно идет речь.

"Какая ревизия, какой аудит и какие обязательства, взятые во время парижской встречи на уровне лидеров стран "нормандского" формата"? Украинское общество до сих пор не знает, какие конкретные обязательства взял на себя Владимир Зеленский во время парижской встречи", – сказала она.

По мнению народной депутатки, то, что встреча наконец-то состоялась, хотя РоSSия долгое время от нее отказывалась, – хорошо. Насчет решений - будет известно через две недели, когда советники встретятся в Берлине.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча советников лидеров в "нормандском формате". Она продолжалась более семи часов.

Накануне встречи в немецкой прессе появилась информация о том, что политические советники лидеров "нормандской четверки" во время переговоров в Париже планируют обсудить дату прямых переговоров Украины с марионеточными руководителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. То есть, среди прочего, "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

В украинских властях отрицали это и заявили, что новость немецких СМИ о плане определения времени проведения переговоров Украины с боевиками из "ЛДНР" по решению вопроса особого статуса Донбасса является фейком.

Украину на встрече представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
"Признание Госдумой РФ т.н. ОРДЛО будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей", – Резников"Признание Госдумой РФ т.н. ОРДЛО будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей", – Резников
Британия отозвала часть дипломатов из Киева на фоне угрозы РоSSииБритания отозвала часть дипломатов из Киева на фоне угрозы РоSSии
Признание "ЛНР" и "ДНР" будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей, - КулебаПризнание "ЛНР" и "ДНР" будет означать выход РоSSии из Минских договоренностей, - Кулеба
В СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФВ СБУ назвали волну "минирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ
В СБУ назвали волну "заминирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФВ СБУ назвали волну "заминирований" по всей стране частью гибридной агрессии РФ
Часть Торецка третью неделю остается без воды из-за аварии в "серой" зонеЧасть Торецка третью неделю остается без воды из-за аварии в "серой" зоне
В роSSийских оккупационных войсках вышла из строя часть военной техникиВ роSSийских оккупационных войсках вышла из строя часть военной техники
РоSSия заявила, что уведет часть военных из Крыма и от украинской границыРоSSия заявила, что уведет часть военных из Крыма и от украинской границы
ЛаВРУН фюрера РФ: Запад должен заставить Зеленского выполнить Минские соглашенияЛаВРУН фюрера РФ: Запад должен заставить Зеленского выполнить Минские соглашения
Большинство украинцев выступают за пересмотр Минских соглашенийБольшинство украинцев выступают за пересмотр Минских соглашений
Последние новости
Подгружаем последние новости