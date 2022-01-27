"Украину принуждают выполнить политическую часть Минских соглашений", – Климпуш-Цинцадзе

Глава комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, народный депутат фракции " ЕС " Инна Климпуш-Цинцадзе считает, что Украину принуждают выполнить политическую часть Минских договоренностей.

Об этом народная депутат заявила журналистам в кулуарах парламента, комментируя встречу советников лидеров "нормандской четверки".

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что заявления по ревизии и аудиту в "нормандском формате" вызывают беспокойство.

"Насторожил тот факт, что речь шла о ревизии, аудите и так далее. Мы в этом не нуждаемся, потому что имели к этому подход, который вчера не прозвучал от представителя Украины. О том, что безопасность – прежде всего. И у меня есть ощущение, что в этих переговорах речь идет о выполнении политической части Минска. По-моему, это недопустимо", – пояснила депутат.

Как подчеркнула Климпуш-Цинцадзе, пока вообще неизвестно, о чем именно идет речь.

"Какая ревизия, какой аудит и какие обязательства, взятые во время парижской встречи на уровне лидеров стран "нормандского" формата"? Украинское общество до сих пор не знает, какие конкретные обязательства взял на себя Владимир Зеленский во время парижской встречи", – сказала она.

По мнению народной депутатки, то, что встреча наконец-то состоялась, хотя РоSSия долгое время от нее отказывалась, – хорошо. Насчет решений - будет известно через две недели, когда советники встретятся в Берлине.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча советников лидеров в "нормандском формате". Она продолжалась более семи часов.

Накануне встречи в немецкой прессе появилась информация о том, что политические советники лидеров "нормандской четверки" во время переговоров в Париже планируют обсудить дату прямых переговоров Украины с марионеточными руководителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. То есть, среди прочего, "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

В украинских властях отрицали это и заявили, что новость немецких СМИ о плане определения времени проведения переговоров Украины с боевиками из "ЛДНР" по решению вопроса особого статуса Донбасса является фейком.

Украину на встрече представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.