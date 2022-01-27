В Раде не хватило голосов за увольнение главы Фонда госимущества – не сработали кнопки (уточнено)

Не хватило 3 голосов, но 3 депутата заявили, что у них не сработали кнопки.

Верховная Рада не смогла отправить в отставку главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Основанием для увольнения было его заявление по собственному желанию.

За увольнение проголосовали 223 народных депутата при 226 минимально необходимых.

Уточнение. Однако три депутата "Батькивщины" заявили, что у них не сработали кнопки. Объявлен перерыв на 30 минут для проверки системы "Рада".

Сенниченко в зале парламента во время голосования не присутствовал. По данным спикера Рады Руслана Стефанчука, есть информация, что он находится на больничном.

Некоторые народные депутаты отметили, что увольнение во время больничного может быть причиной обжалования этого решения в суде. Стефанчук ответил, что основанием для голосования является заявление по собственному желанию, поэтому его можно проводить.

Обновление. Депутаты сообщили, что переголосовать этот вопрос невозможно, но Сенниченко пришел в парламент, может написать новое заявление, комитет должен его рассмотреть и тогда вынести на новое голосование.

Напомним, в ноябре глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил об отставке по собственному желанию после двух лет работы.

Он заверил, что у него нет конфликта ни с премьер-министром Денисом Шмыгалем, ни с президентом Владимиром Зеленским.

Сенниченко также заверил, что его отставка не связана с аукционом по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"). Первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации состоялся 27 октября. В нем приняли участие только три компании, а победу одержало связанное с миллионером Василием Хмельницким ООО "Дженерал Коммерс". Компания предложила за объект 1,429 млрд гривен, всего на 2% больше стартовой стоимости. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило об аресте 100% акций приватизированного в конце 2021 года киевского завода "Большевик". Уголовное производство начато по поводу возможных злоупотреблений служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации.