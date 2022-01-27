Глава правоохранительного комитета в Раде: "Должна быть создана военная полиция для недопущения повторения стрельбы в Днепре"

В МВД уже инициировали создание комиссии для изучения обстоятельств трагедии.

Глава правоохранительного комитета в Раде: "Должна быть создана военная полиция для недопущения повторения стрельбы в Днепре"

В Министерстве внутренних дел инициировали создание специальной комиссии для изучения обстоятельств стрельбы в Днепре, в совершении которой подозревается солдат-срочник Национальной гвардии Украины.

Также МВД и профильный комитет парламента обсудят вопросы создания военной полиции. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас, передает корреспондент LB.

"Экстраординарное событие, когда такое происходит. Надо очень внимательно изучать обстоятельства. Но меня смущает другое – действительно, мы говорим о военнослужащем, который имеет навыки, и по его событиям должны все же и расследование, и оперативные действия совершать обученные люди. К сожалению, в нашем государстве нет военной юстиции, военной полиции. Поэтому, если мы говорим о том, как сейчас работала полиция – это очень хорошо, но мы должны сделать выводы. Денис Анатольевич Монастырский уже инициировал создание определенной комиссии, которая будет детально изучать события", – отметил он.

Ионушас отметил, что за такое преступление предусмотрено строжайшее наказание. Он подчеркнул, что нужно изучать и более подробно подходить к психологическому состоянию военных.

"Второе – для военных должны быть специально обученные люди, нужно обсудить создание военной полиции", – добавил он.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук при выдаче оружия внезапно открыл огонь по коллегам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием.

Среди погибших – пять военных и один гражданский человек. Кто именно ранен – не сообщается.

Для задержания злоумышленника был введен оперативный план "Сирена". Мотивы парня пока не сообщаются. ГБР возбудило уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Подозреваемый был задержан около 9:30.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Блок рекламы


Похожие новости
Профильный комитет рекомендовал Раде установить День украинского борщаПрофильный комитет рекомендовал Раде установить День украинского борща
В Раде договорились создать постановление об отсрочке штрафов для ФЛПВ Раде договорились создать постановление об отсрочке штрафов для ФЛП
Полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной РадыПолиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной Рады
Приоритетом должна быть защита страны, а не ремонт дорог, - ТимошенкоПриоритетом должна быть защита страны, а не ремонт дорог, - Тимошенко
В Раде собирают подписи для внеочередного заседания по усилению обороноспособности, – Рудык
Украинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграцииУкраинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграции
Стефанчук призвал депутатов пройти тест на ковид перед тем, как появиться в РадеСтефанчук призвал депутатов пройти тест на ковид перед тем, как появиться в Раде
Глава ВМС Германии подал в отставку после заявлений о КрымеГлава ВМС Германии подал в отставку после заявлений о Крыме
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Виновные за миллиардные сделки с ковидными средствами должны быть наказаны, - ПалатныйВиновные за миллиардные сделки с ковидными средствами должны быть наказаны, - Палатный
Последние новости
Подгружаем последние новости