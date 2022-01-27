Глава правоохранительного комитета в Раде: "Должна быть создана военная полиция для недопущения повторения стрельбы в Днепре"

В Министерстве внутренних дел инициировали создание специальной комиссии для изучения обстоятельств стрельбы в Днепре, в совершении которой подозревается солдат-срочник Национальной гвардии Украины.

Также МВД и профильный комитет парламента обсудят вопросы создания военной полиции. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас, передает корреспондент LB.

"Экстраординарное событие, когда такое происходит. Надо очень внимательно изучать обстоятельства. Но меня смущает другое – действительно, мы говорим о военнослужащем, который имеет навыки, и по его событиям должны все же и расследование, и оперативные действия совершать обученные люди. К сожалению, в нашем государстве нет военной юстиции, военной полиции. Поэтому, если мы говорим о том, как сейчас работала полиция – это очень хорошо, но мы должны сделать выводы. Денис Анатольевич Монастырский уже инициировал создание определенной комиссии, которая будет детально изучать события", – отметил он.

Ионушас отметил, что за такое преступление предусмотрено строжайшее наказание. Он подчеркнул, что нужно изучать и более подробно подходить к психологическому состоянию военных.

"Второе – для военных должны быть специально обученные люди, нужно обсудить создание военной полиции", – добавил он.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук при выдаче оружия внезапно открыл огонь по коллегам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием.

Среди погибших – пять военных и один гражданский человек. Кто именно ранен – не сообщается.

Для задержания злоумышленника был введен оперативный план "Сирена". Мотивы парня пока не сообщаются. ГБР возбудило уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Подозреваемый был задержан около 9:30.