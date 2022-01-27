Ковидом заболели уже 23 нардепа от "Слуги народа"

Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.

Ковидом заболели уже 23 нардепа от "Слуги народа"
Фото: Київрада

По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID-19 обнаружен еще у шести народных депутатов. В общей сложности болеет 23 депутата фракции.

Об этом сообщила спикер парламентской фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Она подчеркнула, что это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.

Вчера стало известно, что Верховная Рада после открытия седьмой сессии на следующей неделе уйдет на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших парламентариев. Изменение календарного плана поддержали руководители всех депутатских фракций.

Вчера утром на пленарном заседании зарегистрировались 183 народных депутата. Это первая пленарная неделя после перерыва с 17 декабря. Следующая неделя, несмотря на обычный распорядок, тоже пленарная, поскольку она пришлась на начало следующей, седьмой сессии.

По состоянию на утро понедельника было известно об 11 заболевших ковидом народных депутатах и 34 работниках Аппарата Верховной Рады.

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