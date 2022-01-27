Украина ведет переговоры с партнерами по созданию финансовых резервов на случай эскалации со стороны РФ, – ОПУ

Сейчас ситуация в украинской экономике "стабильная и контролируемая".

Украинская делегация во Франции провела переговоры по финансовой поддержке государства, сотрудничеству в энергетике и участию французского бизнеса в инфраструктурных проектах.

Во время встреч украинская сторона проинформировала французских коллег о ситуации с безопасностью вокруг Украины. По словам первого вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко, в информационном поле важно понимать, что ситуация в украинской экономике стабильная и контролируемая. Об этом идет речь в сообщении на сайте Офиса президента.

"В то же время Украина проводит переговоры с партнерами по созданию финансовых резервов, чтобы обеспечить стабильность своей финансовой системы в случае возможной эскалации со стороны РоSSии", - отметили в ОПУ.

В рамках визита состоялась встреча украинской делегации с министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мером, где обсуждалась возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях.

В области атомной энергетики обсудили программу сотрудничества с корпорацией EDF.

В сфере инфраструктуры обсудили участие французских компаний в проектах "Большого строительства". На встрече с представителями машиностроительной компании Alstom обсуждались детали приобретения Украиной локомотивов.

"Сейчас подписано межправительственное соглашение между Украиной и Францией. Мы обсуждаем условия нашего коммерческого контракта. Это важно для нашей экономики, для нашего государства", – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

С представителями Airbus обсуждалось участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.

Напомним, вчера украинская делегация отправилась в Париж для переговоров советников глав кран Нормандского формата. Советники подтвердили, что Минские договоренности "являются основой работы в нормандском формате, и что они намерены снизить текущие разногласия на дальнейшем пути".

Следующая встреча в таком формате должна пройти через две недели в Берлине.