Мининфраструктуры привлекает Францию к совместным проектам

Предполагается возможность прямого кредита от правительства Франции, сотрудничество между Энергоатомом и EDF, совместные программы с Airbus.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Францией в рамках инфраструктурных проектов, которые обеспечат интеграцию в европейскую транспортную сеть, логистику и экономику в целом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков после встречи в Париже с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Бруно Ле Мером.

По словам Кубракова, крупные инфраструктурные проекты, реализуемые по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", способны не только "сшивать" регионы внутри страны, но и обеспечивать стратегическое сотрудничество на международном уровне.

«Приоритеты Министерства инфраструктуры Украины – обновление парка грузовых электрических локомотивов для Укрзализныци, участие французских строительных компаний в проектах концессии дорог и формирование флота для Национального авиаперевозчика», – отметил он.

Кубраков подчеркнул, что переговоры непростые, поскольку каждая страна стремится защитить интересы своих производителей. Впрочем, французские коллеги готовы сотрудничать «в стратегических проектах, которые предполагают не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства».

В свою очередь, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, также участвующая в переговорах, сообщила, что среди обсуждаемых вопросов - привлечение финансовых гарантий или прямого кредита от правительства Франции, сотрудничество между Энергоатомом и EDF, совместные программы с Airbus и даже консультации по проведению Всемирной выставки EXPO-2030 в Украине.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявил о создании национальной авиакомпании в рамках программы "Большая стройка". Как сообщил координатор программы и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, к 2030 году в развитие собственного авиастроения будет инвестировано более 34 млрд. грн.