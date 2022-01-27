Литва окончательно отказала Шарию в политическом убежище

Теперь блогер, которому Украина выдвинула подозрение в госизмене, не имеет права находиться на территории ЕС.

Высший административный суд Литвы окончательно отказал блогеру Анатолию Шарию в статусе политического беженца. В Украине его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщил роSSийский юрист Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому делу украинской стороной, на это решающе повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", - сказал Фейгин.

По его словам, согласно этим материалам Шарий не проживал более пяти лет по литовским адресам, которые он проставлял в документах, которые предоставлял литовским властям, то есть речь шла об обмане.

"Теперь, после решения Высшего административного суда Литвы, Шарий не имеет права находиться на территории ЕС . Итак, вопрос к Испании , где он находится. В принципе, миграционные власти страны могут выдворить его из страны", - сказал юрист.

В то же время Фейгин напомнил о двух недавних поездках Шария в РоSSию. По его мнению, вполне возможно, что во время этих поездок тот получил в РФ роSSийский паспорт или какой-то другой статус, например "статус беженца". По мнению юриста, свидетельств сотрудничества Шария с роSSийскими структурами вполне достаточно.

Напомним, 16 февраля 2021 года Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УКУ). Ряд экспертных исследований установили, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

В марте 2021 года Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария".