Канада дополнительно выделит Украине почти $40 млн. гуманитарной помощи и вдвое увеличит контингент миссии Unifier

Мандат военной тренировочной миссии в Украине продлен до 2025 года.

Канада дополнительно выделит 50 млн. канадских долларов (около 39,5 млн. долларов США) на предоставление гуманитарной помощи Украине и внедрение программ по развитию. Кроме того, вдвое будет увеличен контингент военной тренировочной миссии Unifier.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве заявил, что средства будут выделены в дополнение к кредиту в 120 млн долларов, о котором объявили на прошлой неделе, передает Укринформ.

Трюдо также призвал РоSSию "снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического разрешения ситуации".

"Канада остается непреклонным другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", – отметил премьер-министр.

Также стало известно, что Канада на три года продлит мандат военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER.

"Я разрешил Вооруженным силам Канады в течение ближайших дней направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к около 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране. В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400", – заявил Трюдо.

По его словам, это обойдется Канаде в 340 млн долларов (около 280 млн долларов США).

Премьер добавил, что Канада также передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

"Наша приверженность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", - подытожил Трюдо.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и ее премьера Джастина Трюдо за своевременное решение в поддержку обороноспособности Украины.

"Ценим продолжение и расширение миссии UNIFIER, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак", - написал в твиттере глава украинского государства.

Напомним, в рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в центральной и западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.