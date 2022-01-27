На "Южмаше" 20-летний солдат-срочник расстрелял своих коллег из автомата

Сообщают о шести погибших и четырех раненых.

На "Южмаше" 20-летний солдат-срочник расстрелял своих коллег из автомата
Фото: censor.net

На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре военный расстрелял из автомата своих сослуживцев, есть погибшие.

Местные СМИ сообщают, что 20-летний солдат срочной службы зашел в оружейную комнату, забрал автомат АК-47 и патроны, затем начал стрелять в своих сослуживцев. В тот момент в караульном помещении было около 22 солдат. Двое из них выбежали во двор и вызвали полицию и скорую.

Стрелявшего еще не нашли. В последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат, пишет "Днепр Оперативный".

В Министерстве внутренних дел подтвердили факт трагедии на "Южмаше". Пятеро военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения.

"27 января в 03 ч. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, которая также получила огнестрельные ранения.

В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны. Стрелявшего объявили в розыск.

Фото: МВД

На место происшествия срочно выехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан.

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