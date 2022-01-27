Трехсторонняя контактная группа провела первое в 2022 году заседание

Стороны уделили внимание необходимости практической имплементации итогов Парижского саммита в части, касающейся противоминной деятельности.

Трехсторонняя контактная группа провела первое в 2022 году заседание
Фото: v-variant.com.ua

26 января состоялось первое в 2022 году заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в ТКГ.

Отмечается, что во время заседания представитель РоSSии в ТКГ Борис Грызлов прокомментировал проект обращения депутатов КПРФ к президенту РоSSии Владимиру Путину о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он подчеркнул, что речь идет только об обращении 11 депутатов, тогда как "РоSSийская Федерация подчеркивает приверженность Минским Соглашениям в целом".

"По итогам работы Рабочей группы по безопасности и ТКГ посол Киннунен отметил положительный эффект, достигнутый в результате подтверждения участниками консультаций 22 декабря 2021 года решимости в соблюдении мер по усилению мер Режима прекращения огня (РПО) от 22 июля 2020 года. Благодаря этому общее количество обстрелов снизилось почти на 75%. В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений режима прекращения огня, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Стороны уделили внимание необходимости практической имплементации итогов Парижского саммита в части, касающейся противоминной деятельности.

В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам Украина предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших как на подконтрольной территории, так и на неподконтрольных территориях.

Украина предложила открыть КПВВ Счастье (зеркальный на Луганск), однако такое предложение не было поддержано ОРЛО со ссылкой на необходимость одновременного открытия Счастья (на НКТУ – Луганск) и Золотого (на НКТУ – Первомайское).

В рамках работы подгруппы по социально-экономическим вопросам участники проговорили дополнительные варианты выплат маломобильным лицам, ряд экологических вопросов: загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО и активизацию работы группы экспертов по затоплению шахт, также обсудили возможность обработки блоков вопросов восстановления социально-экономических связей после обеспечения устойчивого всеобъемлющего режима прекращения огня.

Напомним, 22 декабря ТКГ согласовала возвращение к режиму прекращения огня на Донбассе. Несмотря на это, уже 23 декабря роSSийские наемники трижды нарушили режим тишины.

Украинская сторона пыталась провести внеочередное заседание ТКГ 28 декабря, чтобы обсудить нарушения перемирия со стороны пророSSийских боевиков. Однако роSSийская сторона отвергла такую возможность.

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