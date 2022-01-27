Советники лидеров "Нормандской четверки" встретятся через две недели в Берлине

Впервые с декабря 2019 года все стороны согласовали совместное заявление-коммюнике.

В Париже завершилась встреча советников лидеров в Нормандском формате. Стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.

Во время брифинга по итогам встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что факт проведения переговоров уже является положительным сигналом.

"Состоялась непростая содержательная встреча, такой аудит выполнения минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата от 2019 года", – сказал Ермак.

Он отметил, что впервые с декабря 2019 года все стороны согласовали совместное заявление-коммюнике.

Во время встречи, по словам Ермака, стороны открыто задекларировали, что существует много разногласий по трактовке минских соглашений, но стороны хотят работать над ними.

"Украина как всегда готова к переговорам, встречам, потому что для нашей команды цель прекращения войны, возвращения наших территорий, а сегодня это и снятие напряженности, которая есть, деэскалация вокруг украинских границ – это приоритет", – сказал Ермак.

"Все стороны сегодня сделали выводы для того, чтобы через две недели прийти с какими-то новыми предложениями. Мы четко понимаем, с какими разногласиями мы должны работать, поэтому я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы через две недели у нас состоялась продуктивная дискуссия, и мы добились каких-то результатов", - отметил глава ОП.

Со своей стороны советник президента РоSSии Дмитрий Козак на брифинге продолжил настаивать, что украинская сторона должна вести прямой диалог с представителями роSSийских незаконных формирований на Донбассе. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась рассматривать этот вопрос.

"Сегодня вообще не происходит диалог, на многократные предложения Донбасса нет никакой реакции Украины, ни ответа "да" или "нет". Поэтому РоSSия попросила взять паузу до получения конкретных предложений по выполнению Минских соглашений", - сказал Козак.

Напомним, вчера в немецкой прессе появилась информация о том, что политические советники лидеров "нормандской четверки" во время переговоров в Париже 26 января планируют обсудить дату прямых переговоров Украины с марионеточными руководителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, во время переговоров в Париже 26 января представители Украины, РоSSии, Франции и Германии, среди прочего, "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Источники в украинской власти, близкие к переговорному процессу, отрицали это, и заявили, что новость немецких СМИ о намерениях определить время проведения переговоров Украины с боевиками с "ЛДНР" о решении вопроса особого статуса Донбасса является фейком.

Украину на встрече представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.