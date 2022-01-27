Германия рассматривает возможность разрешить передачу Украине эстонских гаубиц

"Ответ придет через дни или недели, а не через месяцы".

Берлин обрабатывает запрос Эстонии на передачу Украине 122-мм гаубиц немецкого производства. Решение Германии по этому вопросу будет подготовлено и передано Эстонии в ближайшее время.

Об этом заявила посол ФРГ в Таллине Кристиана Хохманн, передает "Интерфакс-Украина".

"Берлин сейчас обрабатывает этот запрос, но, поскольку у нас жесткий подход к политике в области вооружений, он все еще на рассмотрении, поскольку должен пройти несколько инстанций. И этот процесс продолжается сейчас", - сказала Хохманн в среду Эстонскому телевидению.

"К сожалению, я не могу спекулировать на окончательном ответе, нужно дождаться мнений разных инстанций. Могу сказать, что ответ придет через дни или недели, а не через месяцы", - добавила она.

В Министерстве обороны Германии подтвердили, что вопрос находится на согласовании и подлежит обсуждению с Финляндией, в свое время владельцем оружия.

Напомним, ранее Эстония обратилась в Германию с запросом об утверждении передачи Украины 122-мм гаубиц, произведенных в Германской Демократической Республике. Этот запрос до сих пор находится "на ведомственном согласовании".

Эстония также передаст Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, такую передачу согласовали Соединенные Штаты.