Ответ США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИД

"Предложения, которые американская сторона отправила РоSSии в части Украины, не вызывают наших возражений".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в письменном ответе Соединенных Штатов о "гарантиях безопасности" РоSSии учтены позиции и предложения Украины, ответ США не вызывает возражения с украинской стороны.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил РБК-Украина.

По словам дипломата, Украина и США находились в тесном дипломатическом взаимодействии, в том числе при подготовке ответа РФ .

"Наша позиция учтена и предложения, которые американская сторона отправила РоSSии в части Украины, не вызывают наших возражений", – заявил Николенко.

Напомним, Министерство иностранных дел РоSSии 17 декабря обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.