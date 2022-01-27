Ответ США о "гарантиях безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины, - МИД
"Предложения, которые американская сторона отправила РоSSии в части Украины, не вызывают наших возражений".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что в письменном ответе Соединенных Штатов о "гарантиях безопасности" РоSSии учтены позиции и предложения Украины, ответ США не вызывает возражения с украинской стороны.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил РБК-Украина.
По словам дипломата, Украина и США находились в тесном дипломатическом взаимодействии, в том числе при подготовке ответа РФ.
"Наша позиция учтена и предложения, которые американская сторона отправила РоSSии в части Украины, не вызывают наших возражений", – заявил Николенко.
Напомним, Министерство иностранных дел РоSSии 17 декабря обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.
Сегодня посол Соединенных Штатов в РоSSийской Федерации Джон Салливан привез в МИД РоSSии письменный ответ Белого дома на роSSийские предложения по безопасности.