Из всех правоохранительных органов предприниматели меньше жалуются на СБУ, – бизнес-омбудсман

Служба безопасности Украины открыта для сотрудничества с Советом бизнес-омбудсмена и готова и дальше способствовать формированию прозрачных условий для комфортной бизнес-среды. Из всех правоохранительных органов предприниматели меньше жалуются на СБУ .

Об этом говорилось во время рабочей встречи главы СБУ Ивана Баканова с бизнес-омбудсменом в Украине Романом Ващуком, информирует пресс-центр спецслужбы.

"Стабильное функционирование стратегических отраслей – энергетической, транспортной, банковской, финансовой и т.п. – является частью государственной безопасности. И правоохранительные органы, в том числе и СБУ , должны настолько четко соблюдать законодательство и пределы собственных полномочий, чтобы интересы государства оставались защищенными, но в то же время не допускать нарушений прав отечественного бизнеса и иностранных инвесторов", – отметил Иван Баканов.

В ответ Роман Ващук поблагодарил за сотрудничество. По его словам, в прошлом году его офис получил наименьшее количество жалоб от бизнеса на деятельность сотрудников СБУ , особенно по сравнению с жалобами на действия других правоохранительных органов. Практически по всем вопросам удалось снять замечания.

"В общей сложности за все время своей деятельности с мая 2015 года Совет предоставил СБУ 65 индивидуальных рекомендаций, 62 из которых было выполнено (95%)", – сказал бизнес-омбудсмен в Украине.