Профильный комитет рекомендовал Раде установить День украинского борща

Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня седьмой сессии и принять в целом проект постановления об учреждении Дня украинского борща (№6361).

Соответствующее решение члены Комитета поддержали единогласно на заседании в среду, 26 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

Авторы законодательной инициативы предлагают, чтобы День украинского борща отмечали во вторую субботу сентября.

В случае принятия этого проекта постановления Кабинет Министров Украины обязуется в месячный срок разработать и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию Дня украинского борща, предусмотрев, в частности, проведение ежегодно мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины.

В то же время руководителям учебных заведений, заведений культуры и питания будет рекомендовано проводить в этот период тематические мероприятия, лекции и дискуссии о феномене украинского борща, его культурологическую составляющую, продолжительность приготовления этого блюда разными поколениями украинцев и его влияние на общественную жизнь.

Как сообщали, проект постановления об установлении Дня украинского борща зарегистрировали в парламенте 30 ноября. Инициаторами выступили 24 народных депутата из разных фракций и групп.

В пояснительной записке к документу украинский борщ назван маркером национальной идентичности. Авторы проекта постановления отмечают, что на международной арене у борща есть потенциал мягкой силы Украины, а также улучшение узнаваемости и репутации страны. Введение такого дня совпадает со Стратегией культурной дипломатии Украины, а также с Национальной экономической стратегией.

Напомним, в декабре 2020 года украинские чиновники приняли участие в кампании в поддержку включения элемента "Культура и традиция приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министры в прямом эфире соревновались в приготовлении борща.

В конце марта 2021 года Украина номинировала борщ в список ЮНЕСКО. Рассмотрение заявки может занять несколько лет.

В сентябре шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко предложил установить скульптуру борща в столице. КГГА предложила киевлянам определить место для памятника.