НАТО направило РоSSии письменные предложения в ответ на роSSийские предложения по безопасности

НАТО предоставило РоSSии ряд ответных предложений на роSSийские требования относительно безопасности, сообщает The Guardian.

"НАТО передал свои предложения РоSSии сегодня днем, параллельно Соединенным Штатам", - сказал представитель НАТО.

Дипломаты сообщили AFP, что документ передается послу РоSSии в Бельгии, где находится штаб-квартира альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал пресс-конференцию, чтобы обсудить ответ.

Он сказал, что альянс готов прислушаться к "беспокойству РоSSии". Но он настаивает, что НАТО не пойдет на компромисс по своим "основным принципам", включая право своих партнеров выбирать свой путь, в том числе по обеспечению собственной безопасности, и это касается также Украины.

В прошлом месяце Министерство иностранных дел РоSSии обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

РоSSия предлагает НАТО взять на себя обязательство, что Украина и другие страны бывшего СССР не войдут в состав альянса. Ее требования предполагают отказ от любой военной деятельности НАТО на территории Украины и других стран Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии.