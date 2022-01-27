Обнародован текст заявления по итогам встречи советников "нормандской четверки"
Стороны, в частности, подтвердили, что Минские договоренности "являются основой работы в нормандском формате".
На сайте Елисейского дворца обнародован текст совместного заявления политических советников лидеров "нормандской четверки".
В документе отмечается, что советники подтвердили, что Минские договоренности "являются основой работы в нормандском формате и намерены снизить текущие разногласия на дальнейшем пути".
"Они выступают за безусловное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения Минских договоренностей", - говорится в документе.
В ходе встречи стороны обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей.
Советники договорились встретиться снова через две недели в Берлине.
Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча советников лидеров в Нормандском формате.
Украину на встрече представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.