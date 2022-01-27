Папа Римский помолился за мир в Украине

В своей молитве Папа Франциск напомнил, что во время Второй мировой войны в Украине погибли более пяти миллионов человек.

Папа Римский помолился за мир в Украине
Фото: isra.com

Папа Римский Франциск в День молитвы за Украину напомнил, что украинский народ в прошлом испытал немало страданий, сообщает Reuters.

В минувшее воскресенье Франциск призвал всех религиозных людей помолиться в среду за прекращение кризиса, заявив, что напряженность угрожает безопасности Европы и чревато серьезными последствиями.

В своей молитве в среду Папа Франциск напомнил, что во время Второй мировой войны в Украине погибли более пяти миллионов человек.

"Этот народ – многострадальный, он вытерпел голод, перенес немало жестокости и заслуживает мира. Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возносятся к небу, коснутся умов и сердец ответственных на земле, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро всех стояло выше частичных интересов. Прошу вас, пусть никогда не будет войны!" - сказал понтифик.

Напомним, в начале января Папа Римский призвал найти решение для прекращения войны в Украине.

Он также упомянул об Украине в ежегодном послании Urbi et Orbi («Городу и миру»), которое провозгласил 24 декабря, в Рождество Христово.

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