ПАСЕ ратифицировала полномочия роSSийской делегации, несмотря на возражения Украины
"За" проголосовали 97 депутатов, "против" – 41.
Парламентская Ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия роSSийской делегации, которые обжаловала делегация Украины.
Как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко, "за" проголосовали 97 депутатов, "против" – 41.
"Из положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что РоSSия – это агрессор, и ей не место в ПАСЕ, увеличивается", – отметил украинский депутат.
Напомним, в понедельник, 24 января, в первый день работы зимней сессии ПАСЕ, Украина обжаловала полномочия представителей РоSSии из-за выборов в Крыму. Кроме украинской делегации, полномочия россиян в ПАСЕ обжаловал также представитель Латвии Эмануэлис Зингерис.