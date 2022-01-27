ПАСЕ ратифицировала полномочия роSSийской делегации, несмотря на возражения Украины

Парламентская Ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия роSSийской делегации, которые обжаловала делегация Украины.

Как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко, "за" проголосовали 97 депутатов, "против" – 41.

"Из положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что РоSSия – это агрессор, и ей не место в ПАСЕ , увеличивается", – отметил украинский депутат.