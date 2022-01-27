Чехия передаст Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов

На фоне угрозы вторжения РоSSии правительство Чехии одобрил передачу Украине партии 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кабинет министров 26 января поддержал предложение министра обороны Чехии Яны Черноховой.

Об этом в твиттере сообщает Министерство обороны Чехии.

"Мы страна, которая имеет свой опыт военной оккупации, и поэтому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Но это касается нас косвенно, это угрожает нашей безопасности", – заявил премьер-министр Петер Фиала, комментируя возможность военных поставок Украине.

Ранее министр обороны Яна Чернохова заявила, что Чехия может рассматривать возможность перебрасывания в Україну своих военных. Чернохова также отметила, что если ситуация обострится и Украине нужно будет отправить женщин и детей в безопасное место, Чехия готова в этом содействовать и при необходимости принять людей.