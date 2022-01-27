Германия предоставит Украине 5 тысяч шлемов вместо оружия

Украина просит у ФРГ о военных кораблях и зенитных комплексах.

Германия предоставит Украине 5 тысяч шлемов вместо оружия
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Германия предоставит для военных Украины пять тысяч защитных шлемов. Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила на заседании комитета по вопросам обороны в Бундестаге в среду, 26 января.

По ее словам, "это однозначный сигнал: мы на вашей стороне", передает DW.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствовал этот шаг, но назвал его "чисто символическим".

"Это капля в море. Нам нужно не лавирование, а мужественные поступки ФРГ, которая наконец-то поставит Украине немецкое оборонное вооружение, в котором мы сегодня больше всего нуждаемся. Украина ожидает поворота немецкого правительства на 180 градусов, ожидает смену парадигмы", – цитирует Мельника агентство dpa.

Дипломат напомнил, что Украина просила 100 тыс. шлемов и бронежилетов для добровольцев, а также военные корабли и зенитные комплексы.

Напомним, что Германия не только отказывает Киеву в поставках оружия, но и блокирует экспорт эстонского вооружения в Украину. Речь идет о гаубице Д-30 восточногерманского происхождения.

По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время, Германия оказывает Украине другую помощь. К примеру, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью более 5 млн евро. В Германии также лечат тяжелораненых украинских военных.

Министерство иностранных дел Украины в субботу, 22 января, вызвало посла ФРГ и выразило разочарование отказом немецкого правительства передать оборонное оружие.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить об отказе Германии поставить оружие.

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