Партия фюрера РФ "Единая РоSSия" предложила официально поставлять оружие в "ЛДНР"

Положение в Украине Васильев оценил как возвращение к нацизму и бандеровщине.

Партия Путина "Единая РоSSия" предложила официально поставлять оружие в "ЛДНР"
Глава фракции "Единой РоSSии" в Госдуме Владимир Васильев
Фото: прессслужба Госдумы РФ

Глава фракции "Единой РоSSии" в Госдуме Владимир Васильев попросил роSSийское руководство оказать помощь террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" и отправить им вооружение.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Путинской партии сообщают роSSийские СМИ.

Положение в Украине Васильев оценил как возвращение к нацизму и бандеровщине.

"Нас беспокоит вопрос защиты жизни роSSийских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Считаем, что мы не можем бросить людей на произвол киевского режима в условиях вероятной агрессии", - отметил глава фракции "Единой РоSSии" в парламенте РФ.

Васильев обратил внимание на то, что НАТО якобы накачивает Украину летальным оружием, а в мировых СМИ происходит "истерия по "вторжению" РоSSии".

Как сообщалось, вчера вечером в Украину прибыла третья партия летального американского вооружения. Груз весом 80 тонн включает, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

По словам Министра обороны Алексея Резникова, Украина рассчитывает получить еще больше военной помощи от США и партнеров.

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