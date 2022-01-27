СБУ разоблачила новые факты поставки роSSийского оружия в ОРДЛО

Изъяты военные средства поражения, запрещенные Оттавской конвенцией.

Служба безопасности Украины установила новые факты поставки роSSийского оружия в ОРДЛО. Среди изъятых военных средств поражения роSSийского производства – реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

По данным следствия, в феврале прошлого года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкий район Луганской области. Он взорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 на территории собственного двора.

Кроме того, задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины, роSSийского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной многоразовый многокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас".

В Луганской области сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос" производства РФ. Эти средства поражения боевики применяли при обстреле украинских позиций в районе города Попасная.

Изъятые образцы роSSийского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.

"Решается вопрос о передаче собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины", - отметили в СБУ.

Ранее на этой неделе СБУ обезвредила банду, готовившую разбойные нападения по приказу спецслужб РФ. Злоумышленники действовали в Житомирской и Харьковской областях.

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