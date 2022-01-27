В Житомирской области переименовали улицу Терешковой

Но там все еще осталось пять улиц, названных в честь космонавтки-"единороски".

В селе Гадзинка Житомирской области переименовали улицу, названную в честь космонавтки, ныне – депутата Госдумы от "Единой РоSSии" Валентины Терешковой.

Об этом стало известно из ответа на запрос.

Решением сессии Глубочицкого сельского совета №14 от 23.12.2021 года "О переименовании улиц на территории Глубочицкого сельского совета" улица Терешковой переименована в Хранивскую.

В с. Глубочица на ближайших сессиях планируют переименовать улицу Терешковой в Зеленую, а переулок Терешковой в переулок Зеленый.

При этом в с. Лещин Станишевской общины и с. Обходы Коростенского района саботируют переименование улиц Терешковой.

Напомним, космонавтка Валентина Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Улицы в честь Валентины Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", поскольку она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.