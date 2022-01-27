ВСУ заняли 22 место в рейтинге лучших армий мира

Украинская армия за год поднялась на три позиции.

ВСУ заняли 22 место в рейтинге лучших армий мира
Фото: facebook.com/MinistryofDefence

Вооруженные силы Украины за год поднялись на три строчки в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 22 место. В прошлом году украинская армия занимала 25-ю позицию рейтинга.

Согласно данным на сайте Global Firepower, сейчас Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,3266. При этом оценка в 0,0000 считается "идеальной".

ВСУ оказались между Тайванем и Канадой, чей Индекс силы составляет 0,3215 и 0,3601 соответственно.

Лидером рейтинга традиционно остается армия Соединенных Штатов. В тройку сильнейших, как и несколько лет подряд, входят вооруженные силы РоSSии в Китая.

В первую пятерку вошли также армии Индии и Японии.

Армия Израиля заняла в этом году 18 место, Польша – 24. Вооруженные силы КНДР – на 30-й позиции.

Всего в рейтинге этого года оцениваются 140 стран мира. Как и многие годы подряд, на последнем месте расположился миролюбивый Бутан.

Для подсчета этого индекса проверяют более 50 факторов, среди которых военное могущество, финансовые возможности и материально-технический потенциал.

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