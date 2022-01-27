Гетманцев о введении РРО: Никаких отсрочек не будет

Верховная рада не будет рассматривать решения об отсрочке обязательного введения регистраторов расчетных операций (РРО) для предпринимателей 2?4 группы, несмотря на протесты. Об этом председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев написал в телеграм-канале.

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Что ожидает ФОПов

«Уважаемые друзья — предприниматели сферы торговли, 25 января прошло. Как и предполагалось, чуда не произошло. Систему РРО никто не отменил и не отменит, несмотря на мантры отбросов и мошенников. У тех нескольких тысяч ФОП, которые еще не установили РРО, есть немного времени — до февраля», — заявил Гетманцев.

Изменения в законодательство

26 января спикер Верховной рады Руслан Стафанчук заяви, что Рада планирует отменить штрафы для ФОП за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Законопроект будет представлен до конца дня.

Объяснение Гетманцева

Глава налогового комитета опубликовал предложения по изменениям в законодательство, предусматривающие временное уменьшение штрафов для предпринимателей 2?4 групп за нарушения в работе с РРО.

«Те, ФОПы, кто установят РРО/ПРРО до 1 марта, в течение 2022 года уплачивают штрафы (в случае нарушения) в размере 10% от установленных в законе. Те, кто не установит — по полной», — уточнил Гетманцев.

«РРО все установить должны, никакой отсрочки системы не будет!», — подчеркнул нардеп.

Предыстория

С 25 января возле Верховной Рады проходят протесты предпринимателей, требующих отсрочки установления РРО.

Ранее Гетманцев пообещал, что Налоговая служба до конца января не будет штрафовать физлиц-предпринимателей 2?4 группы, которые не зарегистрируют регистраторы расчетных операций (РРО).

Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.