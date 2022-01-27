Италия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Министр обороны Италии подчеркнул, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия.

Италия усилит восточный фланг НАТО из-за угрозы вторжения РФ в Украину
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини
Фото: facebook.com/ukr.embassy.italy

Правительство Италии готово активнее приобщиться к решению ситуации в связи с обострением на украинско-роSSийской границе. Авиационная база НАТО в Румынии, расположенная почти на границе с Украиной, уже усилена современными итальянскими самолетами.

Об этом заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг и Италия будет брать в этом процессе активную роль", - цитирует министра пресс-служба посольства Украины в Италии.

Министр добавил, что командование НАТО подготовило специальный план с участием итальянских военнослужащих на случай обострения ситуации на роSSийско-украинской границе. Он подчеркнул, что в случае если в ближайшее время кризис не завершится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в восточно-европейский регион.

При этом Лоренцо Гуэрини отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, а потому приоритетом остается конструктивный диалог.

"Отмечаю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", – заявил Гуэрини.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня у Украины самый высокий уровень международной поддержки. Об этом свидетельствуют, в частности, визиты иностранных делегаций. По словам Кулебы, пребывание иностранных гостей в Украине – это тоже сдерживающий фактор, он способствует снижению напряжения.

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