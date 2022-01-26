В Совете федерации фюрера РФ призвали поставлять оружие террористам "ЛДНР"

Замглавы Турчак заявил, что им нужно "обороняться".

В Совете федерации РФ призвали поставлять оружие террористам "ЛДНР"
Андрей Турчак
Фото: РБК

Первый заместитель председателя Совета Федерации РоSSии Андрей Турчак призвал роSSийские власти поставлять вооружение террористам "ЛДНР".

Он заявил, что им нужно "обороняться" и "сдерживать" Киев, который "готовится к военной агрессии". Об этом пишет ТАСС.

Турчак также выразил тревогу из-за поставок Украине американского летального вооружения.

Андрей Турчак – секретарь генерального совета пропутинской партии "Единая РоSSия". Является сыном давнего соратника президента РФ Владимира Путина Анатолия Турчака. Возглавлял делегацию "Единой РоSSии" на форуме, проводимом оккупантами на захваченных украинских территориях накануне выборов в Госдуму.

Напомним, Украина отвергает все упреки страны-агрессора относительно "военного наступления" на оккупированные территории и поддерживает дипломатический путь разрешения конфликта, начатого роSSийской стороной в Донецкой и Луганской областях.



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