За прошлый год в Украине рекордно уменьшилось население

За прошлый год в Украине сократилось население на 400 тысяч человек. Это данные не за полный год, а за 11 месяцев. Но даже этот показатель уже побил рекорд за последние 10 лет. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на Госстат.

За прошлый год в Украине рекордно уменьшилось население

Смертность превышает рождаемость

За 11 месяцев прошлого года умерли 650 тысяч украинцев. Учитывая количество новорожденных, за неполный год население уменьшилось почти на 400 тысяч. Из-за превышения показателя смертности над рождаемостью в целом в стране с 2010 года стало на 2,6 млн. граждан меньше.

Рекорд

В целом за 2021 год в Украине рекордно уменьшилось население.

В ноябре ушло из жизни около 88 тысяч украинцев. Это рекорд не только за время пандемии, но и за период с 2013 года.

Среди основных причин смертности Covid занимает второе место сразу после сердечно-сосудистых заболеваний.

В ноябре от коронавируса умерло почти 22 тыс. человек — это 25% от общего количества смертей. Напомним, что в сентябре он унес 2900 жизней. За два следующих месяца смертность от Covid выросла в семь раз.

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