За прошлый год в Украине рекордно уменьшилось население

За прошлый год в Украине сократилось население на 400 тысяч человек. Это данные не за полный год, а за 11 месяцев. Но даже этот показатель уже побил рекорд за последние 10 лет. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на Госстат.

Смертность превышает рождаемость

За 11 месяцев прошлого года умерли 650 тысяч украинцев. Учитывая количество новорожденных, за неполный год население уменьшилось почти на 400 тысяч. Из-за превышения показателя смертности над рождаемостью в целом в стране с 2010 года стало на 2,6 млн. граждан меньше.

Рекорд

В целом за 2021 год в Украине рекордно уменьшилось население.

В ноябре ушло из жизни около 88 тысяч украинцев. Это рекорд не только за время пандемии, но и за период с 2013 года.

Среди основных причин смертности Covid занимает второе место сразу после сердечно-сосудистых заболеваний.

В ноябре от коронавируса умерло почти 22 тыс. человек — это 25% от общего количества смертей. Напомним, что в сентябре он унес 2900 жизней. За два следующих месяца смертность от Covid выросла в семь раз.