ВСУ возглавляют рейтинг доверия среди украинцев, – КМИС

За год доверие к армии выросло на 6%.

Вооруженным силам Украины доверяют 72% украинцев. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих армии выросла на 6%.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"При этом прослеживаются заметные региональные отличия – с Запада на Восток снижается доля доверяющих армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов доверяют ВСУ (от 81% на Западе до 52% на Востоке) при отчетливом положительном балансе доверия-недоверия (от +75% на Западе до +28% на Востоке.) Также по сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии", - говорится в опросе.

Еще большинство участников опроса доверяют волонтерам (68%, баланс доверия-недоверия – 57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%), а Церкви доверяют 51% при балансе +27%.

В случае волонтеров и Церкви показатели не изменились по сравнению с 2020 годом (изменения в пределах погрешности), а в случае обычных людей наблюдается снижение на 4 процентных пункта. Положительный баланс доверия-недоверия также обладают общественными организациями – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом).

В рейтинге недоверия преобладают институты центральной власти – президент, парламент, правительство. Также – правоохранительные органы и СМИ .

Фото: КМИС

Среди органов власти Президенту доверяют 27%, а не доверяют – 50%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих снизилась на 5%. Кабинету Министров и Верховной Раде доверяют меньшее количество респондентов: соответственно, 14% доверяют Правительству и 11% доверяют парламенту. По сравнению с декабрем 2020 ситуация практически не изменилась.

Патрульной полиции, СБУ и Национальной полиции доверяют 30–35%.

Украинским СМИ доверяют 32% респондентов. По сравнению с декабрем 2020 наблюдается улучшение баланса доверия-недоверия. Несколько меньше доверяют украинским СМИ на Востоке.

РоSSийским СМИ доверяют 3% респондентов при балансе –75%. По сравнению с декабрем 2020 значимых изменений не было.

Опрос проводился 3-11 декабря 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, что согласно мартовскому опросу Центра Разумкова, большинство украинцев больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины (70%), волонтерским организациям (65%) и церкви (64%).