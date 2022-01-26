Нацбанк разрешил Комитету по надзору за небанками наказывать коллекторов

Нацбанк разрешил Комитету по надзору за небанками наказывать коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк разрешил Комитету по надзору за небанками наказывать коллекторов

Новые полномочия Комитета

Регулятор делегировал Комитету право самостоятельно принимать решения относительно коллекторов, не являющихся финансовыми учреждениями, если представители таких фирм нарушают правила этики при урегулировании задолженности.

В частности, Комитет будет иметь право:

  • направить кредитодателю, новому кредитору и/или коллекторской компании письменную оговорку с требованием об устранении выявленного нарушения и/или принятия мер по недопущению такого нарушения в дальнейшей деятельности;
  • наложить штраф на кредитодателя, нового кредитора и/или коллекторскую компанию;
  • временно запретить коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;
  • исключить коллекторскую компанию из реестра;
  • временно остановить или отозвать (аннулировать) лицензию кредитодателя — небанковского финансового учреждения.

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг входит в структуру НБУ. Он был создан в августе 2020 года.

Коллекторы работают по-новому

В июле 2021 года вступил в силу закон, регулирующий коллекторскую деятельность. Нацбанк ведет публичный реестр коллекторских компаний, в котором должны быть зарегистрированы все коллекторы без исключения. Банкам и финансовым компаниям запрещено работать с коллекторами, не зарегистрированными в реестре.

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