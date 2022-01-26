Нацбанк разрешил Комитету по надзору за небанками наказывать коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новые полномочия Комитета

Регулятор делегировал Комитету право самостоятельно принимать решения относительно коллекторов, не являющихся финансовыми учреждениями, если представители таких фирм нарушают правила этики при урегулировании задолженности.

В частности, Комитет будет иметь право:

направить кредитодателю, новому кредитору и/или коллекторской компании письменную оговорку с требованием об устранении выявленного нарушения и/или принятия мер по недопущению такого нарушения в дальнейшей деятельности;

наложить штраф на кредитодателя, нового кредитора и/или коллекторскую компанию;

временно запретить коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

исключить коллекторскую компанию из реестра;

временно остановить или отозвать (аннулировать) лицензию кредитодателя — небанковского финансового учреждения.

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг входит в структуру НБУ. Он был создан в августе 2020 года.

Коллекторы работают по-новому

В июле 2021 года вступил в силу закон, регулирующий коллекторскую деятельность. Нацбанк ведет публичный реестр коллекторских компаний, в котором должны быть зарегистрированы все коллекторы без исключения. Банкам и финансовым компаниям запрещено работать с коллекторами, не зарегистрированными в реестре.