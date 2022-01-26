В Украине еще одна область переходит в «красную» зону

Ровенская область с 27 января переходит в «красный» уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни covid-19. Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

В Украине еще одна область переходит в «красную» зону

«Ситуация с распространением заболеваемости в Ровенской области ухудшилась. Поэтому есть необходимость в усилении карантинных ограничений и перехода области к красному уровню эпидемической опасности», — подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Напомним

С 24 января в красной зоне карантина находится Ивано-Франковская область.

Что запрещено в красной зоне

  • работа заведений общепита (кроме доставки и работы «на вынос»);
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где 100% работников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;
  • проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
  • работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т. д.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.

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