?НАПК в 2021 году выявило недостоверных сведений в декларациях должностных лиц на 1,2 миллиарда гривен

В каждой третьей декларации были нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

В 2021 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило 1 026 деклараций о доходах и выявило недостоверных сведений на сумму свыше 1,2 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц были выявлены признаки предоставления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн гривен (по ст. 366-2 Уголовного кодекса).

В частности, нарушения обнаружены в декларациях таких должностных лиц:

2 судей Конституционного суда Украины (КСУ);

2 судей высших судов;

19 народных депутатов Украины;

3 заместителей глав областных государственных администраций;

65 депутатов местных советов.

Среди лиц, в декларациях которых обнаружены недостоверные сведения на значительную сумму:

народный депутат Украины – выявлены недостоверные сведения свыше 73 млн. гривен;

депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 69,9 млн гривен;

заместитель начальника отдела ГФС Украины – недостоверные сведения 64,6 млн. гривен;

присяжный Хмельницкого горрайонного суда – недостоверные сведения 57,6 млн. гривен;

депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 45 млн гривен.

Также в прошлом году обнаружены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен.

Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:

бывший заместитель Государственного бюро расследований;

народный депутат;

полицейский;

2 госслужащих категории «Б»;

6 депутатов местных советов.

В одной декларации, поданной бывшим начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.

Признаки административного правонарушения (по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса об административных правонарушениях – декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных следующими лицами:

судья КСУ;

судья Верховного суда;

2 министра;

7 заместителей министров;

16 народных депутатов Украины;

5 заместителей глав областных государственных администраций;

48 депутатов местных советов.

В то же время, в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях были установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет за собой ответственности.

Напомним, с начала налоговой амнистии и по состоянию на октябрь прошлого года украинцы задекларировали 111 млн. гривен. В бюджет от этой суммы поступило 6 млн. гривен.