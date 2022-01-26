НАПК в 2021 году выявило недостоверных сведений в декларациях должностных лиц на 1,2 миллиарда гривен
В каждой третьей декларации были нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.
В 2021 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило 1 026 деклараций о доходах и выявило недостоверных сведений на сумму свыше 1,2 млрд. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что в каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.
Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц были выявлены признаки предоставления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн гривен (по ст. 366-2 Уголовного кодекса).
В частности, нарушения обнаружены в декларациях таких должностных лиц:
- 2 судей Конституционного суда Украины (КСУ);
- 2 судей высших судов;
- 19 народных депутатов Украины;
- 3 заместителей глав областных государственных администраций;
- 65 депутатов местных советов.
Среди лиц, в декларациях которых обнаружены недостоверные сведения на значительную сумму:
- народный депутат Украины – выявлены недостоверные сведения свыше 73 млн. гривен;
- депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 69,9 млн гривен;
- заместитель начальника отдела ГФС Украины – недостоверные сведения 64,6 млн. гривен;
- присяжный Хмельницкого горрайонного суда – недостоверные сведения 57,6 млн. гривен;
- депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 45 млн гривен.
Также в прошлом году обнаружены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен.
Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:
- бывший заместитель Государственного бюро расследований;
- народный депутат;
- полицейский;
- 2 госслужащих категории «Б»;
- 6 депутатов местных советов.
В одной декларации, поданной бывшим начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.
Признаки административного правонарушения (по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса об административных правонарушениях – декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных следующими лицами:
- судья КСУ;
- судья Верховного суда;
- 2 министра;
- 7 заместителей министров;
- 16 народных депутатов Украины;
- 5 заместителей глав областных государственных администраций;
- 48 депутатов местных советов.
В то же время, в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях были установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет за собой ответственности.
Напомним, с начала налоговой амнистии и по состоянию на октябрь прошлого года украинцы задекларировали 111 млн. гривен. В бюджет от этой суммы поступило 6 млн. гривен.