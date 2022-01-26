НАПК в 2021 году выявило недостоверных сведений в декларациях должностных лиц на 1,2 миллиарда гривен

В каждой третьей декларации были нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

?НАПК в 2021 году выявило недостоверных сведений в декларациях должностных лиц на 1,2 миллиарда гривен
Фото: LB.ua

В 2021 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило 1 026 деклараций о доходах и выявило недостоверных сведений на сумму свыше 1,2 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц были выявлены признаки предоставления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн гривен (по ст. 366-2 Уголовного кодекса).

В частности, нарушения обнаружены в декларациях таких должностных лиц:

  • 2 судей Конституционного суда Украины (КСУ);
  • 2 судей высших судов;
  • 19 народных депутатов Украины;
  • 3 заместителей глав областных государственных администраций;
  • 65 депутатов местных советов.

Среди лиц, в декларациях которых обнаружены недостоверные сведения на значительную сумму:

  • народный депутат Украины – выявлены недостоверные сведения свыше 73 млн. гривен;
  • депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 69,9 млн гривен;
  • заместитель начальника отдела ГФС Украины – недостоверные сведения 64,6 млн. гривен;
  • присяжный Хмельницкого горрайонного суда – недостоверные сведения 57,6 млн. гривен;
  • депутат Одесского областного совета – недостоверные сведения 45 млн гривен.

Также в прошлом году обнаружены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен.

Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:

  • бывший заместитель Государственного бюро расследований;
  • народный депутат;
  • полицейский;
  • 2 госслужащих категории «Б»;
  • 6 депутатов местных советов.

В одной декларации, поданной бывшим начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.

Признаки административного правонарушения (по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса об административных правонарушениях – декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных следующими лицами:

  • судья КСУ;
  • судья Верховного суда;
  • 2 министра;
  • 7 заместителей министров;
  • 16 народных депутатов Украины;
  • 5 заместителей глав областных государственных администраций;
  • 48 депутатов местных советов.

В то же время, в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях были установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет за собой ответственности.

Напомним, с начала налоговой амнистии и по состоянию на октябрь прошлого года украинцы задекларировали 111 млн. гривен. В бюджет от этой суммы поступило 6 млн. гривен.

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