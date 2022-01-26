Одна из пострадавших на митинге ФЛП получила перелом предплечья и трех ребер

У пострадавших правоохранителей также диагностировали переломы.

Одна из пострадавших на митинге ФЛП получила перелом предплечья и трех ребер
Фото: Lb.ua

В результате стычек под Верховной Радой состоявшихся вчера на митинге ФЛП, 18 правоохранителей получили телесные повреждения, в частности переломы, черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Среди участников акции известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью. Одна из женщин, находившаяся в толпе митингующих, получила перелом предплечья и трех ребер. Такие детали вчерашних столкновений обнародовали на сайте Национальной полиции.

Кроме того, на странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Утратившему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии предоставили первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", – отметили правоохранители.

Полицейские добавили, что во время мероприятия некоторые участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать полицейскую границу и попасть на территорию Рады. Они устроили толкотню, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы.

Самых активных нарушителей – 63 человека – задержали. Из них ФЛП оказались 38 человек, еще пятеро были ими, но прекратили деятельность, другие предпринимателями не были. Всех задержанных уже отпустили.

По фактам происшествий возле Верховной Рады Украины следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также после сообщения об оцеплении митингующими съемочной группы телеканала открыли производство за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, ФЛП вышли на очередной протест с требованием отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу с этого года. Митинг с самого начала был мирным, однако около 15 часов, когда нардепы завершали пленарную работу, начались столкновения.

Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики стали сопротивляться. Сегодня у здания Верховной Рады еще до начала заседания правоохранители установили забор. Участников митинга меньше, чем было вчера – около 100 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине еще одна область переходит в «красную» зонуВ Украине еще одна область переходит в «красную» зону
Всех задержанных на митинге ФЛП отпустили, – СтефанчукВсех задержанных на митинге ФЛП отпустили, – Стефанчук
Возле Рады после вчерашних столкновений на митинге установили заборВозле Рады после вчерашних столкновений на митинге установили забор
Германия получила от Эстонии запрос на передачу Украине гаубиц, произведенных в ГДРГермания получила от Эстонии запрос на передачу Украине гаубиц, произведенных в ГДР
Полиция заявила о двух пострадавших в столкновениях возле Печерского судаПолиция заявила о двух пострадавших в столкновениях возле Печерского суда
Саудовскую принцессу Басму освободили после трех лет заключенияСаудовскую принцессу Басму освободили после трех лет заключения
РоSSия перебрасывает самолеты в Казахстан с трех аэродромов, - СМИ
Минздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестовМинздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестов
Семья Гогилашвили и Левченко получила охрану СБУ, - Bihus.InfoСемья Гогилашвили и Левченко получила охрану СБУ, - Bihus.Info
Резников: Украина подала США список потребностей для ВСУ и получила положительные сигналыРезников: Украина подала США список потребностей для ВСУ и получила положительные сигналы
Последние новости
Подгружаем последние новости