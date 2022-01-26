Одна из пострадавших на митинге ФЛП получила перелом предплечья и трех ребер

В результате стычек под Верховной Радой состоявшихся вчера на митинге ФЛП, 18 правоохранителей получили телесные повреждения, в частности переломы, черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Среди участников акции известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью. Одна из женщин, находившаяся в толпе митингующих, получила перелом предплечья и трех ребер. Такие детали вчерашних столкновений обнародовали на сайте Национальной полиции.

Кроме того, на странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Утратившему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии предоставили первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", – отметили правоохранители.

Полицейские добавили, что во время мероприятия некоторые участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать полицейскую границу и попасть на территорию Рады. Они устроили толкотню, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы.

Самых активных нарушителей – 63 человека – задержали. Из них ФЛП оказались 38 человек, еще пятеро были ими, но прекратили деятельность, другие предпринимателями не были. Всех задержанных уже отпустили.

По фактам происшествий возле Верховной Рады Украины следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также после сообщения об оцеплении митингующими съемочной группы телеканала открыли производство за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, ФЛП вышли на очередной протест с требованием отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу с этого года. Митинг с самого начала был мирным, однако около 15 часов, когда нардепы завершали пленарную работу, начались столкновения.

Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики стали сопротивляться. Сегодня у здания Верховной Рады еще до начала заседания правоохранители установили забор. Участников митинга меньше, чем было вчера – около 100 человек.