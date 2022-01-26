Мы нуждаемся в конкретной международной поддержке, - Кличко в интервью немецкому RTL

Мэр столицы Виталий Кличко в эфире немецкого телеканала RTL отметил необходимость и важность широкой поддержки Украины ее западными партнерами. Интервью обнародовано на сайте RTL.

«Украина не хочет войны, и мы надеемся на мирное урегулирование острой ситуации относительно угрозы дальнейшей агрессии РоSSии. Но не за счет интересов Украины, ее территориальной целостности, жизни наших граждан. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке — в частности, в связи с поставкой оборонного вооружения», - подчеркнул Кличко.

Лидер «УДАРа» отметил, что последние действия Германии вызывают замешательство.

«Но, когда наш европейский партнер Германия не только не помогает, но и блокирует военную помощь других стран и поддерживает «Северный поток 2», который РоSSия использует как экономическое оружие, это вызывает как минимум замешательство и разочарование. Но ставит под вопрос нашу дружбу», - подытожил Кличко.

Ранее лидер «УДАРа» в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Украина видит свое будущее как демократическое государство. РоSSия же мечтает построить Советскую империю, поэтому наращивает агрессию на украинских границах.