В Раде договорились создать постановление об отсрочке штрафов для ФЛП

Документ планируется зарегистрировать уже сегодня.

В Раде договорились создать постановление об отсрочке штрафов для ФЛП
Фото: Олександр Рудоманов

Представители депутатских фракций и групп Верховной Рады договорились о создании постановления по отсрочке штрафов для физических лиц-предпринимателей за несвоевременную установку кассовых аппаратов.

Об этом в Facebook сообщила глава партии "Голос" Кира Рудык.

"Его суть проста – 10% штраф, если зарегистрировался до 1 марта и отмена наказания за неработающие РРО. Это значительное облегчение для бизнеса", – заявила она.

Глава парламента Руслан Стефанчук по результатам совещания глав фракций и групп говорил, что от штрафов временно избавят только тех ФЛП, которые установят кассовые аппараты в дальнейшем. Постановление должны подать до конца дня. Штрафы откладывают до конца года.

Напомним, в декабре 2020 года, когда Верховная Рада приняла компромиссный законопроект и перенесла обязательность использования кассовых аппаратов на 2022 год, нардепы говорили, что это последняя уступка.

Принятию законопроекта предшествовали массовые митинги. 17 ноября 2020 года произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста у здания парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего стражам порядка пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой. Рисковыми является сети электроники, аптеки, продажи в интернете, автозапчасти и ювелирные изделия.

ФЛП должны использовать РРО (кассовые аппараты) с 1 января 2022 года. 25 января, в первый пленарный день, под парламентом снова собрался митинг предпринимателей. Участники акции штурмовали Раду, силовики сопротивлялись. Во время столкновений пострадали 18 правоохранителей и трое митингующих. Среди травм – переломы и черепно-мозговые травмы.

Полиция задержала 63 человек, из которых только 38 были ФЛП и еще пятеро – бывшими ФЛП. Их всех уже отпустили.



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