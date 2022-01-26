Порошенко призвал внести на рассмотрение парламента увеличение расходов на оборону

Проект закона предусматривает выделение дополнительных 50 миллиардов гривен на армию.

Порошенко призвал внести на рассмотрение парламента увеличение расходов на оборону
Фото: Lb.ua

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии и прекратить масштабное хищение бюджетных средств.

«Три месяца весь мир бьет тревогу о накоплении войск на границах Украины со стороны Московии. Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, отправляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинских властей», – заявил Порошенко.

По его мнению, нужно не паниковать, а подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия не остановят Путина.

«Почему у нас до сих пор некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 50%, а большинство военнослужащих не продлевают контракты? Почему до сих пор не приобретено горючее для украинской бронетехники? Почему с 2019 года не закуплены бронежилеты и кевларовые шлемы? «Привет» преследователям «киборга» генерала Марченко», – заметил пятый президент.

«Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное – чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих?» – возмутился Петр Порошенко.

Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» об увеличении расходов на оборону и укрепление обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 миллиардов гривен.

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