Порошенко призвал внести на рассмотрение парламента увеличение расходов на оборону

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть немедленно увеличить финансирование украинской армии и прекратить масштабное хищение бюджетных средств.

«Три месяца весь мир бьет тревогу о накоплении войск на границах Украины со стороны Московии. Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, отправляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинских властей», – заявил Порошенко.

По его мнению, нужно не паниковать, а подготовиться к тому, чтобы дать качественный отпор, если дипломатические усилия не остановят Путина.

«Почему у нас до сих пор некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 50%, а большинство военнослужащих не продлевают контракты? Почему до сих пор не приобретено горючее для украинской бронетехники? Почему с 2019 года не закуплены бронежилеты и кевларовые шлемы? «Привет» преследователям «киборга» генерала Марченко», – заметил пятый президент.

«Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное – чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему Зеленский не поднимает денежное довольствие украинских военнослужащих?» – возмутился Петр Порошенко.

Порошенко также призвал руководство парламента внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» об увеличении расходов на оборону и укрепление обороноспособности государства, предусматривающего выделение на нужды армии дополнительных 50 миллиардов гривен.