Нардеп-миллионер от "Слуги народа" Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья

В 2019 году из бюджета нардепу выделили 20 тысяч грн на аренду жилья, в 2020 году – под 160 тысяч, а в 2021 – 236 тысяч.

Депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен компенсации на аренду жилья в Киеве .

Об этом сообщает Bihus.Info.

В 2019 году из бюджета нардепу выделили 20 тысяч грн на аренду жилья, в 2020 году – под 160 тысяч, а в 2021 – 236 тысяч. При этом мать нардепа и сестра за последние два года купили имущества на 20 млн. гривен, а сам Клочко с женой являются официальными миллионерами.

Сообщается, что у Клочка нет своего жилья, а в его декларации – арендованная квартира на 100 квадратных метров на окраине. Bihus.Info пишет, что похоже, что именно на эту квартиру идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же как в декларации Клочка площади предлагают за 19 тысяч грн в месяц.

Согласно декларации за 2020 год, Клочко получил 517 тысяч гривен зарплаты и 820 тысяч гривен от продажи авто. Его жена Неля также получила 368 тысяч гривен от продажы автомобиля и почти 3,4 млн. грн дохода от предпринимательской деятельности. Bihus.Info отмечает, что ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019-го и сразу начала показывать миллионные заработки.

В наличных на двоих с женой нардеп задекларировал 3,5 млн. гривен и 200 тысяч долларов.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы, получать компенсацию на аренду из бюджета, нардеп ответил: "Я точно не нарушаю закон".

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что 70-летняя мать депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко за последние два года стала владелицей двух квартир в Киеве , дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн. грн. Клочко заявил, что не причастен к недвижимости матери, и объяснил, что ей помогает его сестра.

В конце декабря прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по депутату Клочко по статье о незаконном обогащении.

Андрей Клочко до депутатства был частным предпринимателем с основным видом деятельности – торговля книгами. Жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году жена задекларировала более 3,3 млн. доходов.