Нардеп-миллионер от "Слуги народа" Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья

В 2019 году из бюджета нардепу выделили 20 тысяч грн на аренду жилья, в 2020 году – под 160 тысяч, а в 2021 – 236 тысяч.

Нардеп-миллионер от "Слуги народа" Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен на аренду жилья
Андрій Клочко
Фото: facebook.com/andrey.klochko.92

Депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч гривен компенсации на аренду жилья в Киеве.

Об этом сообщает Bihus.Info.

В 2019 году из бюджета нардепу выделили 20 тысяч грн на аренду жилья, в 2020 году – под 160 тысяч, а в 2021 – 236 тысяч. При этом мать нардепа и сестра за последние два года купили имущества на 20 млн. гривен, а сам Клочко с женой являются официальными миллионерами.

Сообщается, что у Клочка нет своего жилья, а в его декларации – арендованная квартира на 100 квадратных метров на окраине. Bihus.Info пишет, что похоже, что именно на эту квартиру идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же как в декларации Клочка площади предлагают за 19 тысяч грн в месяц.

Согласно декларации за 2020 год, Клочко получил 517 тысяч гривен зарплаты и 820 тысяч гривен от продажи авто. Его жена Неля также получила 368 тысяч гривен от продажы автомобиля и почти 3,4 млн. грн дохода от предпринимательской деятельности. Bihus.Info отмечает, что ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019-го и сразу начала показывать миллионные заработки.

В наличных на двоих с женой нардеп задекларировал 3,5 млн. гривен и 200 тысяч долларов.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы, получать компенсацию на аренду из бюджета, нардеп ответил: "Я точно не нарушаю закон".

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что 70-летняя мать депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко за последние два года стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн. грн. Клочко заявил, что не причастен к недвижимости матери, и объяснил, что ей помогает его сестра.

В конце декабря прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по депутату Клочко по статье о незаконном обогащении.

Андрей Клочко до депутатства был частным предпринимателем с основным видом деятельности – торговля книгами. Жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году жена задекларировала более 3,3 млн. доходов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Блок рекламы


Похожие новости
Кузин назвал 59 тысяч случаев ковида в сутки оптимистичным прогнозом на февральКузин назвал 59 тысяч случаев ковида в сутки оптимистичным прогнозом на февраль
"Вернись живым" передал командованию Сил терробороны компьютеры и оргтехнику на 680 тысяч гривен"Вернись живым" передал командованию Сил терробороны компьютеры и оргтехнику на 680 тысяч гривен
Правительство разрешило потратить "ковидную тысячу" на лекарстваПравительство разрешило потратить "ковидную тысячу" на лекарства
САП хочет конфисковать 5,7 млн гривен у судьиСАП хочет конфисковать 5,7 млн гривен у судьи
Почти 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против COVID-19Почти 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против COVID-19
Эстония заявила о готовности разместить 5 тысяч солдат НАТОЭстония заявила о готовности разместить 5 тысяч солдат НАТО
Сына чиновника Минобразования, бросившего мужчину головой об асфальт из-за замечания, арестовали под залог почти в 1 млн гривенСына чиновника Минобразования, бросившего мужчину головой об асфальт из-за замечания, арестовали под залог почти в 1 млн гривен
Тупицкий перед Новым годом получил от КС почти миллион гривен зарплаты, – адвокатТупицкий перед Новым годом получил от КС почти миллион гривен зарплаты, – адвокат
Харьковский "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень решили снестиХарьковский "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень решили снести
САП возбудила дело на депутата Клочко из "Слуги народа"САП возбудила дело на депутата Клочко из "Слуги народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости