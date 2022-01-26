ГБР вызвало Порошенко на допрос на 31 января

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента, народного депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко для проведения допроса в качестве подозреваемого по "угольному делу" на 31 января.

Политика ожидают в 11 часов, сообщили в пресс-службе ГБР.

Бюро также отметило, что Порошенко передал в Государственную миграционную службу четыре паспорта для выезда за границу и дипломатический паспорт 24 января, хотя суд обязал его к этому 19 числа.

"Кроме того, на 16.00 в этот же день (24 января – Ред.) Петра Порошенко вызвали к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что будто бы в ГБР никто его не ждал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", – утверждают в ГБР.

Кроме требования сдать паспорта, Печерский райсуд возложил на Порошенко обязанность прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье, в суд; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы.

На решение суда о мере пресечения в виде личного обязательства апелляцию подали и сторона обвинения, и сторона защиты. Адвокаты просят не избирать какую-либо меру пресечения и говорят, что требование сдать паспорта препятствует внешнеполитической деятельности народного депутата. Сторона обвинения требует задержания с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Рассмотрение обжалований назначено на 11 часов 28 января.

Напомним, что содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

В настоящее время в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины), экс-министру энергетики Владимиру Демчишину – только содействие террористам.

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.