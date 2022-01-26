Всех задержанных на митинге ФЛП отпустили, – Стефанчук

Верховная Рада попросила МВД обнародовать больше информации о вчерашних столкновениях.

Всех задержанных на митинге ФЛП отпустили, – Стефанчук
Фото: Lb.ua

Правоохранители отпустили всех задержанных вчера на митинге ФЛП под Верховной Радой. Об этом на пленарном заседании парламента сообщил спикер Руслан Стефанчук.

"Информация, которая есть у меня сейчас – все задержанные люди – отпущены. Все же я прошу министра внутренних дел как-то осветить вопрос", – отметил он.

МВД сообщало, что во время столкновений 25 января пострадали 18 правоохранителей и трое участников акции, но количество задержанных не озвучило. Нардеп Вадим Ивченко ("Батькивщина") заявил в Раде, что после столкновений под парламентом 25 января задержали 74 человека. Официально эта цифра не подтверждена.

Напомним, ФЛП вышли на очередной протест с требованием отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу с этого года. Митинг с самого начала был мирным, однако около 15 часов, когда нардепы завершали пленарную работу, начались столкновения.

Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики оказали сопротивление. После столкновений в сети распространяли информацию, что один из митингующих погиб, но в МВД это официально опровергли. Правоохранители по факту столкновений открыли два уголовных производства по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Сегодня у здания Верховной Рады еще до начала заседания правоохранители установили забор. Участников митинга меньше, чем было вчера – около 100, по данным корреспондента.

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