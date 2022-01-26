Белый дом обнародовал детали экономических санкций против РоSSии в случае ее вторжения в Украину

В частности, рассматривается возможность ограничений на поставку в РФ высокотехнологичной продукции.

Белый дом обнародовал некоторые детали экономических последствий для РоSSии в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

"Работаем вместе с нашими партнерами над эффективными санкциями как механизмом удержания РоSSии от повторной агрессии", – написала она в фейсбуке.

Маркарова рассказала, что 25 января должностные лица Администрации США провели телефонную конференцию для СМИ по экономическим мерам Штатов и их союзников и партнеров для сдерживания роSSийской агрессии против Украины

В частности, было сообщено, что США вместе с другими государствами продолжают работать над перечнем жестких экономических мер, которые будут введены против РоSSии в случае дальнейшего вторжения в Украину и предусматривают санкции "с масштабными последствиями, которые не рассматривались в 2014 году".

"Было подчеркнуто, что «постепенность» наложения санкций закончилась, и в этот раз США "начнут с вершины лестницы эскалации и останутся там" – указанный сигнал доведен [до РФ] очень четко", – подчеркнула Маркарова.

В дополнение к финансовым санкциям, которые будут иметь немедленный и видимый эффект, США также готовятся к применению новых инструментов экспортного контроля, которые будут иметь стратегические последствия для РоSSии в среднесрочной перспективе. В частности, рассматривается возможность введения ограничений на поставку в РФ высокотехнологичной продукции. При этом предусматривается запрет на экспорт определенных товаров и технологий, а также потенциально – запрет на поставку продукции не американского производства, подпадающего под режим экспортного контроля со стороны США .

"Учитывая глобальное доминирование США в сфере программного обеспечения, технологий и инструментария, варианты введения экспортного контроля нанесут ущерб стратегическим амбициям Путина по индустриализации экономики, в частности – разработке искусственного интеллекта, квантового вычисления, оборонной, аэрокосмической и другим ключевым секторам экономики", – отметила Маркарова.

При этом указанный список не является исчерпывающим перечнем тех секторов роSSийской экономики, которые пострадают в результате применения американских ограничений. Отмечено, что США рассматривают все опции применения санкций и едины со своими союзниками и партнерами относительно решимости по вопросу введения серьезных последствий для РоSSии в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае роSSийского вторжения в Украину.

США также предупредили Минск о серьезных последствиях, если территорию Беларуси используют для роSSийского вторжения в Украину.