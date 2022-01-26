"Никаких прямых перегоров с сепаратистами не было и не будет", – Ермак

На переговорах советников глав стран Нормандского формата Украина будет говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, гуманитарных вопросах, открытии пропускных пунктов и последующих переговорах.

Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который будет представлять государство на встрече политических советников стран "нормандской четверки", которая состоится сегодня в Париже.

Андрей Ермак добавил, что конкретной повестки дня встречи нет, но домыслы о том, что Украина будет вести переговоры с боевиками, "появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались создать измену на ровном месте: на режиме прекращения огня, обмене пленными, работе ТКГ".

"Хочу им напомнить: в Нормандском формате право утверждать любые документы имеют только лидеры государств. Все остальное – консультационные моменты. Мы едем отстаивать украинскую позицию", – подчеркнул глава Офиса президента.

Он считает, что все инсинуации и манипуляции исходят от людей, заинтересованных в срыве переговоров.

"Пусть те, кто сегодня участвуют в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке. В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем, и никогда не будем. Сегодня каждый, кто создает новый фейк, должен понимать, что ставит под угрозу жизнь и здоровье наших людей. Все. Хватит. Не сегодня. Ваше время прошло. Думайте головой, успокойте уже свою жажду власти", – отметил Андрей Ермак.

Напомним, вчера в немецкой прессе появилась информация о том, что политические советники лидеров "нормандской четверки" во время переговоров в Париже 26 января планируют обсудить дату прямых переговоров Украины с марионеточными руководителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, во время переговоров в Париже 26 января представители Украины, РоSSии, Франции и Германии среди прочего "хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Источники в украинских властях, близкие к переговорному процессу, отрицали это, и заявили, что новость немецких СМИ о планах по определению времени проведения переговоров Украины с боевиками из "ЛДНР" по решению вопроса особого статуса Донбасса является фейком.

Украину на встрече представит глава Офиса президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер, Францию – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, а РоSSию – заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак.