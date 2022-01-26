США предупредили Минск о последствиях в случае вторжения РоSSии в Украину из Беларуси
"Пребывание в Беларуси роSSийских войск вызывает серьезную обеспокоенность и угрожает суверенитету".
Соединенные Штаты Америки предупредили Минск о серьезных последствиях, если территорию Беларуси используют для роSSийского вторжения в Украину.
Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина".
"На днях мы ясно дали понять властям Беларуси, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров", - сказал он.
Прайс подчеркнул, что пребывание в Беларуси роSSийских войск "вызывает серьезную обеспокоенность и угрожает суверенитету Беларуси".
Также он предупредил, что если РоSSия на постоянной основе разместит военный контингент в Беларуси, "НАТО придется пересмотреть, какие силы размещены на границах (с Беларусью, - ред.)".
Напомним, на фоне наращивания Россией военного контингента возле границ Украины Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявлял, что Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". По его словам, это еще "похлеще", чем натовские военнослужащие. Он также заявил, что Беларусь и РоSSия "вломят так, что мало не покажется".
При этом еще в 2018 году Лукашенко говорил, что "украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".
Однако, после того, как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью ухудшились, и осенью 2021 года он назвал Крым роSSийским. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь – дополнительный плацдарм для агрессии РоSSии.