?США предупредили Минск о последствиях в случае вторжения РоSSии в Украину из Беларуси

Соединенные Штаты Америки предупредили Минск о серьезных последствиях, если территорию Беларуси используют для роSSийского вторжения в Украину.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина".

"На днях мы ясно дали понять властям Беларуси, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США , их союзников и партнеров", - сказал он.

Прайс подчеркнул, что пребывание в Беларуси роSSийских войск "вызывает серьезную обеспокоенность и угрожает суверенитету Беларуси".

Также он предупредил, что если РоSSия на постоянной основе разместит военный контингент в Беларуси, "НАТО придется пересмотреть, какие силы размещены на границах (с Беларусью, - ред.)".

Напомним, на фоне наращивания Россией военного контингента возле границ Украины Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявлял, что Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". По его словам, это еще "похлеще", чем натовские военнослужащие. Он также заявил, что Беларусь и РоSSия "вломят так, что мало не покажется".

При этом еще в 2018 году Лукашенко говорил, что "украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".