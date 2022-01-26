Возле Рады после вчерашних столкновений на митинге установили забор

В настоящее время ФЛП снова собираются на акцию протеста.

В Киеве после вчерашних столкновений митингующих и полиции возле здания Верховной Рады установили металлический забор.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сейчас возле парламента снова начинают собираться на акцию протеста представители движения "SaveФОП", выступающие против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей, а также полиция.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, вчера представители движения SaveФОП заблокировали движение автотранспорта на подъездах к улице Грушевского. Предприниматели, протестовавшие почти каждый день еще в конце прошлого года, требуют от парламентариев отменить кассовые аппараты для определенных групп. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

По данным правоохранителей, 18 полицейских и трое участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Были открыты два уголовных производства.