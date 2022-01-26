Возле Рады после вчерашних столкновений на митинге установили забор

В настоящее время ФЛП снова собираются на акцию протеста.

Возле Рады после вчерашних столкновений на митинге установили забор
Фото: Анна Стешенко

В Киеве после вчерашних столкновений митингующих и полиции возле здания Верховной Рады установили металлический забор.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сейчас возле парламента снова начинают собираться на акцию протеста представители движения "SaveФОП", выступающие против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей, а также полиция.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Напомним, вчера представители движения SaveФОП заблокировали движение автотранспорта на подъездах к улице Грушевского. Предприниматели, протестовавшие почти каждый день еще в конце прошлого года, требуют от парламентариев отменить кассовые аппараты для определенных групп. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

По данным правоохранителей, 18 полицейских и трое участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Были открыты два уголовных производства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной РадыПолиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной Рады
ФЛП пытались прорваться в здание Верховной Рады (обновлено)ФЛП пытались прорваться в здание Верховной Рады (обновлено)
Прокуратура Киева объяснила подозрение Поворознику по делу о земле возле метро "Сырец"Прокуратура Киева объяснила подозрение Поворознику по делу о земле возле метро "Сырец"
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле ПричепиловкиОккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки
Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном периоде, - СМИКабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном периоде, - СМИ
Порошенко требует закрытого заседания Рады с участием президента и военного руководстваПорошенко требует закрытого заседания Рады с участием президента и военного руководства
Верховная Рада возвращается к работе в пленарном режиме после самого длинного за 10 лет зимнего перерываВерховная Рада возвращается к работе в пленарном режиме после самого длинного за 10 лет зимнего перерыва
Глава ВМС Германии подал в отставку после заявлений о КрымеГлава ВМС Германии подал в отставку после заявлений о Крыме
На Черниговщине переименовали две последние улицы имени "единороски" ТерешковойНа Черниговщине переименовали две последние улицы имени "единороски" Терешковой
"Слуга народа" проведет заседание 24 января перед началом работы Рады"Слуга народа" проведет заседание 24 января перед началом работы Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости