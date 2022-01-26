Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Двое военных получили ранения.

Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 25 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сторону Авдеевки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Пищевик роSSийские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс снарядов ВОГ-17.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение суток 24 января в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов - около Причепиловки.

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