США включили точку зрения Киева в ответ на ультиматум Кремля

Госдеп уверяет, что в финальном документе сюрпризов не будет.

США активно консультируются с Киевом по поводу письменного ответа, которого ожидает Москва на свои требования не расширять НАТО и уменьшить военное присутствие Альянса в Европе.

Штаты не только сообщили украинским властям и предоставили превью изложенных пунктов, но и фактически попросили ее отзывы и включили их в ответ, сообщил на брифинге 25 января представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Итак, сюрпризов не будет. Для НАТО не будет сюрпризов, для наших европейских союзников не будет сюрпризов, сюрпризов для наших украинских партнеров не будет также", – заявил он.

Прайс отметил, что Штаты очень конкретны в том, чтобы не идти на уступки в вопросе "открытых дверей" НАТО – то есть требований Москвы гарантировать, что блок не будет принимать новых членов в Европе, в том числе и Украину.

"Но мы также четко высказались по поводу размещения наступательных ракет, транспарентности, учений, более широкого контроля за вооружением, где, если это делается на взаимной основе, есть потенциал для укрепления коллективной трансатлантической и более широкой безопасности. Это области, где мы абсолютно четко заявили, что готовы к диалогу", – отметил представитель Государственного департамента США .

Пока что документ с ответом Москве не направлен.

Напомним, в декабре, на фоне стягивания вооружения и военных к украинским границам, Кремль предъявил Западу требование гарантировать, что Украина и другие европейские государства не будут членами НАТО. Москва также заявила, что требует вывода натовских войск из стран, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, в частности, из Болгарии и Румынии.

НАТО и его государства-члены отвергают возможность РоSSии диктовать, кого принимать или не принимать в Альянс и где размещать войска, но говорят, что готовы на компромиссы в вопросах контроля над вооружениями и масштабами военных учений в Европе.

Запад пообещал РоSSии предоставить письменный ответ на ее требования. Он ожидается уже на этой неделе.