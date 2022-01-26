Чехия может рассмотреть возможность перекидывания в Украину своих военных

Чехия готова принять женщин и детей из Украины в случае обострения ситуации.

Чехия может рассмотреть возможность направления в Украину своих военнослужащих, если Украина обратится с такой просьбой.

Об этом заявила новый министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Denikn.

Отвечая на вопрос журналиста, готова ли Чехия по примеру Канады отправить в Украину ограниченный военный контингент, Яна Чернохова отметила, что о чешских военных пока никто не спрашивал, однако, если Украина выступит с такой просьбой, ее рассмотрят.

Чернохова также отметила, что, если ситуация обострится, и Украине придется отправить женщин и детей в безопасное место, Чехия готова в этом способствовать и в случае необходимости принять людей.

Она также подтвердила, что Чехия отправит в Украину снаряды калибра 52 мм.