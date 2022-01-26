СБУ разоблачила на Черкащине сеть псевдоминирований, которую координировали из РоSSии
Заказы по "минированию" различных объектов выполнял студент-первокурсник одного из местных колледжей.
Служба безопасности Украины установила сеть псевдоминеров, осуществивших серию анонимных сообщений на Черкащине. Злоумышленники сделали 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений через закрытые телеграм-чаты, управляемые с территории РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, заказ о минировании различных объектов выполнял студент-первокурсник одного из местных колледжей. В течение января через закрытый телеграм-канал он "минировал" школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкащины.
Злоумышленник также создал собственный телеграм-канал, на котором размещал фото и видео материалы о результатах "заминирования", а также получал заказы на новые объекты.
По версии следствия, по этому каналу парень получал задания по псевдоминированию от роSSийских кураторов, а также оплату за их выполнение.
СБУ провела обследование указанных в сообщениях помещений и близлежащих территорий, но не обнаружила никаких взрывчатых предметов и веществ.
Отмечается, что впоследствии правоохранители установили личность псевдоминера и задержали его в учебном заведении. Он признался в совершённых анонимных сообщениях. По его словам, такими действиями он хотел увеличить рейтинг собственного телеграм-канала и получить прибыль за "заказ" минирований.
В СБУ отметили: к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которым кураторы из РФ обещают анонимность и дают четкие инструкции. Чаще злоумышленники не осознают до конца все возможные последствия блокирования деятельности работы различных объектов социальной сферы.
По факту осуществления ложных сообщений о заминировании открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.
Проверяется факт причастности указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.
Напомним, ранее СБУ разоблачила студента Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета, который с помощью спецслужб РоSSии "заминировал" колледж. Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа.
В начале 2022 года в Украине началась новая волна ложных минирований - злоумышленники сообщают о взрывчатке в ТРЦ, метро, учебник заведениях и судах. На днях анонимы также заявили о "минировании" всех школ Киева.