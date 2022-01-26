Полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной Рады

В результате действий митингующих 18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной Рады
Фото: Lb.ua

В результате действий митингующих в центре Киева сегодня получили телесные повреждения разной степени тяжести восемнадцать полицейских и трое участников акции. По этим фактам полиция открыла два уголовных производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции напомнили, что сегодня во время акций в центре Киева между митингующими и правоохранителями возникли столкновения. По информации правоохранителей, активные участники акции вели себя агрессивно, пытались прорваться через кордон полицейских на охраняемую территорию ВРУ и устроили толкотню. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их.

"18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участников, которые оказывали сопротивление законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции", - сказано в заявлении.

В полиции также опровергли информацию о якобы смерти одного из митингующих. По данным правоохранителей, мужчине, которому стало плохо, полицейские оказали первую медицинскую помощь.

"По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря возле Рады произошли стычки ФЛПов с силовиками, были травмированные и задержанные.

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